Ramacca, Rosario Gravina candidato a sindaco: già pronta anche la squadra degli assessori

E' esponente del progetto civico “Ramacca Rinasce Insieme”

Una sala gremita, oltre 500 persone, una grande partecipazione e tanto entusiasmo hanno accompagnato la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Ramacca di Rosario Gravina, rappresentante del progetto civico “Ramacca Rinasce Insieme”. Un evento che ha segnato l’inizio di una nuova stagione per la città, con un programma ambizioso, unitario e carico di speranza, pensato per ridare slancio a Ramacca dopo le ultime vicissitudini che hanno investito il Comune.

Sono intervenuti alla presentazione della candidatura di Gravina gli Onorevoli Salvo Pogliese e Dario Daidone, l’Assessore Regionale Andrea Messina, Piero Lipera, Antonio Bonanno, Giosuè Catania, Salvatore Di Gregorio e Francesco Sgarlata. In maniera unanime hanno sottolineato l’importanza di un progetto condiviso e la capacità di Rosario Gravina di unire Ramacca.

Altresì è stata presentata la squadra assessoriale che sarà composta da: Giovanna Rosalba Paglia, Salvatore Zappalà e Antonio Di Liberto, pronti a lavorare al fianco del candidato sindaco per la Ramacca del domani.

“Il futuro di Ramacca si scrive oggi, con il coraggio di cambiare, l’ambizione di sognare in grande e la volontà di lavorare insieme – ha dichiarato Rosario Gravina -. Serve un ricambio generazionale che sappia guardare avanti, valorizzando le nostre radici ma aprendoci alle opportunità del domani. Questo progetto non è mio, è di tutti: solo uniti possiamo far rinascere la nostra città e renderla un luogo dove immaginare il futuro”.