Randagismo, De Luca (M5S): «E’ una “legge-obbrobrio”, va stravolta»

“La controriforma sul randagismo è già partita. Ieri sera, con oltre 50 rappresentanti di associazioni animaliste e volontari e con la partecipazione del Garante del benessere animale, abbiamo messo a punto, in un collegamento online, i primi step per muoverci e il coro è stato unanime: il percorso della legge-obbrobrio è già terminato ancor prima di giungere in aula, ora la legge va stravolta”. Lo afferma il capogruppo M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Il presidente Laccoto – dice De Luca – ha accettato di chiedere il ritiro del testo per riportarlo in commissione per una nuova valutazione. Io glielo avevo detto che esitare un testo simile sarebbe stato un atto di guerra e così è stato. Approvare una legge simile sarebbe un disastro e un enorme passo indietro solo per favorire i privati a dispetto delle associazioni, dei volontari e dei Comuni. Le audizioni ora dovranno effettuarsi in commissione Salute. La nostra richiesta di convocazione all’Ars è già partita”. “Se assieme alle associazioni – continua De Luca – non ci fossimo messi di traverso, la riforma sarebbe stata approvata in fretta e furia, mettendo all’angolo gli animalisti e chi vuole il benessere degli animali. In ogni caso, a questo punto, non ci basta più aver fermato la legge, ma vogliamo rilanciare chiedendo l’immediata emanazione dei decreti attuativi della legge sul randagismo attualmente in vigore e proponendo nuove norme utili al benessere e alla tutela animale”.