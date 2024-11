Rapporto Caritas, in povertà assoluta un italiano su 10

agenzia

'Dilaga lavoro povero, casa e istruzione sono ormai emergenze'

ROMA, 12 NOV – “La povertà assoluta in Italia interessa quasi 5,7 milioni di persone, quasi un decimo della popolazione. Dall’analisi dei dati emerge che il lavoro povero e intermittente dilaga, con salari bassi e contratti atipici che impediscono una vita dignitosa. I giovani e le famiglie con figli sono le fasce più vulnerabili. Il disagio abitativo rappresenta un’emergenza, con famiglie senza casa o in condizioni abitative inadeguate. L’accesso all’istruzione e alle nuove tecnologie diventa un miraggio” per molti “alimentando le disuguaglianze”. E’ la sintesi che emerge dal Rapporto 2024 su Povertà ed esclusione sociale di Caritas italiana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA