Re Felipe, Mattarella punto di riferimento per l’Italia

agenzia

Il sovrano lo ha detto in italiano alla Camera

ROMA, 11 DIC – “Permettetemi di provare a dire qualche parole nella bellissima lingua italiana”, per “esprimere la mia gratitudine al presidente Sergio Mattarella per il suo invito e la continua stima e attenzione nei confronti della regina e miei”. Lo ha detto re Felipe VI di Spagna nell’intervento, pronunciato in italiano per una parte, alla Camera in occasione della visita di Stato in Italia con la regina Letizia. Il re ha ringraziato Mattarella “per la sensibilità verso la Spagna, per aver sempre trovato nel presidente della Repubblica i consigli. Lo sapete meglio di me” lui “è un punto di riferimento per l’Italia e gli italiani, nonché per molti capi di stato tra cui ci sono io”, ha aggiunto. “I rapporti Draghi e Letta saranno due degli importanti bagagli che porteremo con noi. Cogliamo l’occasione per ringraziare questi due grandi italiani per il loro impegno e per la loro visione strategica”, ha detto ancora.

