Reali di Spagna al Quirinale, iniziata visita di Stato in Italia

Reali saranno ricevuti dalla premier Meloni e poi in Parlamento

ROMA, 11 DIC – I reali di Spagna, Re Filippo VI e la Regina Letizia, sono arrivati al Quirinale per la visita di Stato in Italia. Ad accoglierli, nel cortile d’onore con i reparti schierati, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la figlia Laura. Dopo i colloqui al Quirinale re Felipe si sposterà a villa Doria Pamphili per una colazione con la premier Giorgia Meloni. Nel pomeriggio sarà a Montecitorio ed in serata di nuovo al Quirinale per la cena di Stato.

