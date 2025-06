Referendum, 4,6 milioni di siciliani chiamati alle urne: come si vota e quali sono i quesiti

il voto

Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15

Per il referendum del 2025 in Sicilia, sono chiamati alle urne 4.627.146 elettori e sono state costituite le 5306 sezioni. Alle regionali del 2023 votarono soltanto 2.249.870 aventi diritto al voto.

Si vota domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno su cinque quesiti referendari. I primio quattro – proposti dalla Cgil – riguardano il tema del lavoro, e in particolare l’abrogazione di alcune parti del Jobs Act. Un quesito, invece, è sul tema della cittadinanza, ed è stato proposto da +Europa.

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 15. Nelle stesse date e orari.

Per votare bisogna identificarsi al seggio davanti agli scrutinatori, consegnando la tessera elettorale e un documento di identità.

Come si vota

I cinque referendum sono abrogativi. Ciò significa che a tutti i cittadini viene chiesto se desiderano cancellare, in tutto o in parte, una legge. Per questa ragione, sulle cinque schede bisogna scegliere se apporre una X su “Sì” o su “No”. Il “Sì” indica il consenso alla cancellazione della misura. Il “No” invece lascia invariato il provvedimento.

Perché il referendum sia considerato valido è necessario raggiungere il quorum, ovvero una partecipazione del 50%+1 degli aventi diritto. L’elettore che rifiuta di ritirare tutte le schede non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione. Non concorre cioè al raggiungimento del quorum.

Quali sono i quesiti

La prima scheda è di colore verde. Si interviene su una parte centrale del Jobs act: le regole sui licenziamenti. SCHEDA

Il secondo quesito (scheda arancione) sul lavoro promosso dalla Cgil chiede più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese. SCHEDA

Il terzo quesito (scheda grigia) punta a eliminare alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine. SCHEDA

Il quarto quesito (scheda rossa) si occupa di salute e sicurezza sul lavoro. Le norme attuali impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Il quesito vuole estendere la responsabilità all’imprenditore committente. SCHEDA