Referendum, a Viterbo vota anche signora Natalina di 102 anni

agenzia

Elettrice più anziana del capoluogo Tuscia, accolta con affetto

ROMA, 09 GIU – Si chiama Natalina Romeo Arena, e con i suoi 102 anni è l’elettrice più anziana di Viterbo. I suo occhi hanno visto nascere la Repubblica e la Costituzione, il 2 giugno del 1946, quando alle donne è stato concesso il voto alle elezioni politiche per la costituente e al referendum tra Repubblica e Monarchia. Ieri pomeriggio la signora Natalina, accompagnata dai suoi familiari si è recata al seggio del quartiere Viterbese Ellera, per esercitare, come ha sempre fatto, il suo diritto al voto. Un gesto semplice, ma carico di significato che dimostra suo spiccato senso del dovere e partecipazione civica.

