Referendum, affluenza flop anche in Sicilia: alle urne meno di 1 su 4, i dati delle province

i numeri

Peggio della nostra regione solo il Trentino Alto Adige

In Sicilia ha votato solo il 23,10% degli aventi diritto al voto. Alle urne è andato poco più di un milione di elettori rispetto agli oltre 4,6 milioni che ne avevano diritto. Ecco il dettaglio nelle province. In Italia il dato dell’affluenza si è fermato al 30,58 e la Sicilia è dunque di oltre sette punti al di sotto del dato nazionale. In Toscana ha votato il 39,1% (ed è la Regione con il dato più alto), mentre il Trentino Alto Adige con il 22,7% è la Regione con il dato dell’affluenza più basso (e la Sicilia è dunque penultima).

Agrigento

In provincia di Agrigento ha votato il 19,6% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo ha votato il 20,53%. Tra i Comuni più popolosi: a Canicattì affluenza del 17,5%, a Favara del 18,24%, a Licata del 12,03%, a Palma di Montechiaro del 10,53%, a Porto Empedocle del 21,09, a Ribera del 17,12%, a Sciacca del 23,06%. Il Comune con la maggiore affluenza è stato Sambuca di Sicilia con il 31,62%, quello con la minore affluenza Lampedusa con il 7,60%.

Caltanissetta

In provincia di Caltanissetta ha votato il 19,84% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo ha votato il 24.05%. Tra i comuni più popolosi: a Gela il 15,53%, a Niscemi il 11,32%, a San Cataldo il 24,72%. Il Comune con la maggiore affluenza è stato Sutera con il 31,28%, quello con la minore affluenza Vallelunha Prameno con il 9,44%.

Catania

In provincia di Catania ha votato il 24,02% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo ha votato il 23,09%. Tra i comuni più popolosi: ad Aci Castello il 27.07%, ad Acireale il 24,58%, ad Adrano il 16,53%, a Caltagirone il 23,74%, a Giarre il 25,02%, a Gravina di Catania il 28,47%, a Mascalucia il 26,23%, a Misterbianco il 23,75%, a Paternò il 22,28%, a San Giovanni La Punta il 28,13%. Il Comune con la maggiore affluenza è stato Sant’Agata li Battiati con il 31,82%, quello con la minore affluenza Mazzarrone con il 10,95%.

Enna

In provincia di Enna ha votato il 25,48% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo ha votato il 31,35%. Tra i comuni più popolosi: a Barrafranca ha votato il 18,23%, a Leonforte il 28,24%, a Nicosia il 22,08%, a Piazza Armerina il 20,4%. Il Comune con la maggiore affluenza è stato Troina con il 32,17%, quello con la minore affluenza Barrafranca con il 18,23%.

Messina

In provincia di Messina ha votato il 23,26% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo ha votato il 23,62%. Tra i comuni più popolosi: a Barcellona Pozzo di Gotto ha votato il 24,18%, a Capo d’Orlando il 23,88%, a Giardini Naxos il 19,73%, a Lipari il 17,96 %, a Milazzo il 26,55%, a Patti il 21,74%, a Sant’Agata di Militello il 22,54%, a Taormina il 18,41%. Il Comune con la maggiore affluenza è stato Roccafiorita con il 36,81%, quello con la minore affluenza Basicò con l’11,48%.

Palermo

In provincia di Palermo ha votato il 24,91% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo ha votato il 27,90%. Tra i comuni più popolosi: a Bagheria il 23,37%, a Carini il 17,33%, a Cefalù il 24,77%, a Monreale il 22,82%, a Partinico il 17,98%, a Termini Imerese il 22,26%. Il Comune con la maggiore affluenza è stato Prizzi con il 35,14%, quello con la minore affluenza Sclafani Bagni con il 14,42%.

Ragusa

In provincia di Ragusa ha votato il 23,16% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo ha votato il 27,05%. Tra i comuni più popolosi: a Comiso il 18,29%, a Modica il 29,71%, a Scicli il 23,15%, a Vittoria il 15,91%. Il Comune con la maggiore affluenza è stato Modica con il 29,71%, quello con la minore affluenza Acata con il 13,93%.

Siracusa

In provincia di Siracusa ha votato il 22,53% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo ha votato il 24,69%. Tra i comuni più popolosi: ad Augusta il 26.98, ad Avola il 18,48%, a Carlentini il 25,13, a Floridia il 22,51%, a Francofonte il 17,83%, a Lentini il 19,83%, a Noto il 16,93%, a Pachino il 11,41%, a Rosolini il 17,91%. Il Comune con la maggiore affluenza è stato Cassaro con il 35,93%, quello con la minore affluenza Pachino con 11,41%.

Trapani