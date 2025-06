Referendum, bandiere per il Sì in Sala Rossa a Torino

agenzia

Iniziativa del consigliere Viale

Bandiere tricolore per il Sì al referendum dell’8 e 9 giugno nell’aula del Consiglio comunale di Torino. È la nuova iniziativa provocatoria del consigliere dei Radicali +Europa, Silvio Viale, che già nelle scorse sedute era comparso in Sala Rossa avvolto da un lenzuolo come ‘il fantasma del referendum’. Viale ha consegnato a tutti i colleghi dell’assemblea di Palazzo Civico la bandiera, chiusa, mentre il vicepresidente vicario della Sala Rossa, Domenico Garcea, sospendeva la seduta. La bandiera è poi stata aperta ed esposta dagli esponenti della maggioranza di centrosinistra e, per le opposizioni, dal M5s. A fare da contraltare il consigliere della Lega Giuseppe Catizone che ha reagito mostrando un foglio sul quale aveva scritto ‘No’. Il Consiglio è poi ripreso dopo una pausa.

