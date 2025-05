Referendum: +E alle opposizioni, ora mobilitazione straordinaria

agenzia

Segretario Magi, è il momento di scendere con noi nelle piazze

ROMA, 10 MAG – “Secondo un sondaggio di Pagnoncelli sui referendum dell’8 e 9 giugno, la propensione al voto oscilla già tra il 32 e il 38% senza che vi sia stato un solo minuto di dibattito sul tema nei principali canali televisivi. Le forze di Governo puntano all’astensione perché preferiscono scappare dalla volontà popolare piuttosto che entrare nel merito dei temi: ieri il presidente La Russa, annunciando che farà campagna attiva perché la gente stia a casa, ha svelato tutta la paura che la maggioranza ha rispetto al voto dell’8 e 9 giugno. Ecco perché faccio un appello a tutte le forze di opposizione: serve una mobilitazione straordinaria, il momento di entrare in campagna è questo, di scendere con noi nelle piazze, nelle strade a parlare con le persone è questo”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di Più Europa e presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza Riccardo Magi. “Il Referendun Cittadinanza è l’occasione per dimostrare che un’Italia giusta e libera dai pregiudizi esiste, per dare un segnale forte a questo Governo che è arrivato al potere soffiando sulla paura”, conclude Magi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA