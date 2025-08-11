Referendum in Vda, Arcigay ‘prima volta ai seggi per cognome’

agenzia

AOSTA, 11 AGO – “Il 10 agosto 2025 è una data per i libri di storia del movimento Lgbtqia+ italiano. Si è svolta, infatti, la prima votazione con le file ai seggi divise per iniziale del cognome anziché per genere, nella storia repubblicana. E’ avvenuto in Valle d’Aosta in occasione del referendum confermativo per la legge elettorale regionale della Valle d’Aosta nel quale per la prima volta è stato applicato il DL 72/25”. Lo scrive in una nota Arcigay Valle d’Aosta Queer aggiungendo: “A tutti i seggi della regione alpina sono stati forniti i registri divisi alfabeticamente, dalla A alla L e dalla M alla Z, invece che per generi binari M e F. Questa è una grande vittoria che favorisce l’inclusione e garantisce la libertà di esercitare il proprio diritto di voto a tuttə, senza obbligare le persone trans* senza documenti rettificati a fare coming out forzati e trovarsi in situazioni di disagio profondo, che in precedenza le portavano a non andare a votare”.

