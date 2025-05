Referendum, Landini in Sicilia: «Cresce la consapevolezza degli elettori»

Sindacato

Il segretario della Cgil ha toccato diverse tappe tra cui Avola, nel Siracusano

«Per ottenere il risultato non è sufficiente che vincano i Sì, occorre superare il quorum, vuol dire portare a votare più 25 milioni di persone, altrimenti quelle leggi non le cambi. Io vedo la possibilità di raggiungere questo obiettivo perché vedo crescere la consapevolezza della gente che è utile andare a votare». Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, dal palco di Avola, nel Siracusano, per la manifestazione organizzata dalla Camera del lavoro di Siracusa in occasione del 55esimo anniversario dello Statuto dei lavoratori, invita a partecipare ai referendum dell’8 e del 9 giugno.