Referti in ritardo, Schifani: «Ho chiesto scusa, qualcun altro no»

Il caso

Così il presidente della Regione in merito allo scandalo degli esami istologici dell'Asp di Trapani

«Nessun commento». Così il presidente della Regione, Renato Schifani, ha risposto ai cronisti, a Catania, in merito alla reazione del manager dell’Asp di Trapani Ferdinando Croce che ieri è stato sospeso dal governo che così ha avviato il procedimento di decadenza dopo le ispezioni per lo scandalo dei referti istologici consegnati ai pazienti in ritardo.«Ognuno ha fatto la propria parte – ha detto Schifani -. Siamo intervenuti, ormai la situazione era estremamente compromessa. Si va avanti, si guarda alla tutela dei poveri malati che hanno visto recapitarsi in ritardo un referto estremamente delicato. Siamo vicini a loro. Io ho chiesto scusa, qualcuno non l’ha fatto».

