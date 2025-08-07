Regionali, Giani candidato in Toscana per acclamazione

Elezioni

Lo ha deciso la direzione regionale del Pd stasera

Il presidente uscente della Regione Eugenio Giani è il candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana. Lo ha indicato per acclamazione la direzione regionale del Pd, riunita stasera a Firenze nella sede di via Forlanini. La direzione è iniziata verso le 21,30 aperta dalla relazione del segretario regionale del Pd, il deputato Emiliano Fossi. Giani era presente. Al momento dell’acclamazione il primo gesto di Giani è stata una doppia stretta di mani con Fossi tra gli applausi dei membri della direzione.

