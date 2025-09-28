++ Regionali: in Valle d’Aosta, alle 19 ha votato il 51,01% ++

agenzia

Per le Comunali di Aosta ha votato il 46,78%

AOSTA, 28 SET – Alle 19 ha votato il 51,01% degli aventi diritto alle elezioni regionali in Valle d’Aosta (52.656 votanti su 103.223). Il dato è stato fornito dall’ufficio elettorale della regione. Per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha invece votato il 46,78% (13.374 votanti su 28.590). I seggi chiuderanno alle 23 e domani è previsto lo spoglio. Nel 2020, quando si votava su due giornate, alle 12 aveva votato il 42,6% alle Regionali e il 39,9% alle Comunali di Aosta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA