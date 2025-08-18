Regionali Toscana: M5s, Pd e Giani siglano patto

agenzia

Firma nel pomeriggio nella sede della presidenza della Regione

FIRENZE, 18 AGO – Partito Democratico e Movimento 5 stelle firmeranno oggi pomeriggio a Firenze un accordo per il sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. Alla firma dell’accordo, secondo quanto si apprende, oltre allo stesso Giani saranno presenti Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd Toscana, Paola Taverna, vicepresidente nazionale del M5s, Irene Galletti, capogruppo pentastellata in Consiglio regionale, già candidata del M5s alla presidenza della Regione nel 2020. La firma è prevista alle 15 in palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione.

