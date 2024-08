Regione, dopo il rimpasto manca il vicepresidente. Resa dei conti «con calma» in autunno

Lo scenario

Alleati in pressing su Schifani. Ma la nomina del vicario si farà «dopo l'estate» Restano in nodi Turano e Scarpinato, e un Mpa ancora senza assessori

La scelta del vicepresidente? «Dopo l’estate, con calma, affronteremo l’argomento», risponde Renato Schifani definendo il ruolo «più politico che operativo». A dire il vero non è proprio così: da quasi quattro mesi il governo regionale è privo di una figura prevista dallo Statuto che, all’articolo 9, dispone che il vice «sostituisce in caso di assenza o di impedimento» il presidente della Regione. Cent’anni (e più) di salute fisica e politica al governatore, ma la mancata nomina in teoria potrebbe aprire un corto circuito istituzionale senza precedenti.

Il punto di caduta è nella tempistica: tema rimandato a settembre. Come tanti altri che, chiuso il “rimpastino”, restano sul tavolo. Scaraventati lì dagli alleati, insoddisfatti e insaziabili, di un centrodestra siciliano che sembra non avere pace. Partiamo proprio dal posto lasciato vacante da Luca Sammartino dopo le dimissioni dello scorso 17 aprile a seguito dell’inchiesta per corruzione. Schifani ha atteso con ammirevole lealtà l’esito dell’iter giudiziario del leghista a cui avrebbe ridato volentieri l’assessorato all’Agricoltura e i galloni di vice. Ma, bocciato il ricorso contro la sospensione, resta l’ultimo step in Cassazione. Con tempi lunghi. E dunque la vicepresidenza è in palio. Non per la Lega, rappresentata in giunta dal neo-arrivato Salvatore Barbagallo e da Mimmo Turano, inviso a Schifani. La scelta più nelle corde del governatore sarebbe il meloniano ritenuto più affidabile: Alessandro Aricò. Ma nella stanza dei bottoni di Palazzo d’Orléans s’è pensato di usare la vicepresidenza (turandosi il naso per il destinatario: Roberto Di Mauro, più volte nel mirino del presidente) come parziale ricompensa a Raffaele Lombardo, rimasto senza il secondo assessore che Schifani, davanti ad Antonio Tajani in occasione dell’accordo elettorale per le Europee, gli aveva promesso per «quando avrete il quinto deputato». Detto, fatto: è arrivato il deluchiano Ludovico Balsamo, dopo i 90mila voti di Caterina Chinnici. Ma del secondo assessore manco l’ombra. Ed è per questo che fonti autonomiste, interpellate da La Sicilia, giurano che il posto di vice «non è una nostra richiesta». Meglio aspettare, «quando di deputati ne avremo sei o magari sette», sibilano i lombardiani confidando nell’esito positivo del ricorso di Luigi Genovese e magari in un altro colpo di mercato all’Ars. Lombardo, che da tempo invoca invano un vertice di maggioranza, ha già dato il preavviso: «Sulla sanità si rischia il disastro». E l’Mpa di Enna, non certo all’insaputa del leader, ha lanciato una provocatoria «secessione dalle province siciliane» dopo essere rimasta fuori da Fsc e contributi dell’Ars.