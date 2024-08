Regione, Forza Italia e l’esercito dei delusi che accusa Schifani: «Ci ha lasciato a pane e acqua»

Sicilia

Archiviato il rimpastino, il governatore deve fare i conti soprattutto con il gruppo più vicino a lui, artefice del boom di Tamajo alle Europee

E il peggio deve ancora arrivare. La seconda estate di Renato Schifani a Palazzo d’Orléans poteva essere distesa e rilassante come una vacanza in un resort con spa. E dire che c’è pure stata la miracolosa moltiplicazione delle pagnotte e dei pesciolini nella manovrina stagionale, ed è stato archiviato ieri il rimpastino con le nomine di Salvatore Barbagallo all’Agricoltura e Giusi Savarino al Territorio e ambiente. A due anni dall’elezione, spinto anche dal trionfo di Forza Italia alle Europee, il governatore dovrebbe veleggiare col vento in poppa. Rotta verso il secondo mandato, un’ambizione – non ancora proprio un’ossessione – subordinata soltanto al vecchio sogno inconfessabile dell’ascesa al Colle.Invece no. E non c’entra la Sicilia assetata, né la cenere dell’Etna (problema incomprensibile a Palermo), né i roghi. La principale minaccia al governo regionale – fino al punto da trascinare nervosamente il conto alla rovescia verso la pausa ferragostana, «e poi se ne riparla» – è la crescita, più o meno silenziosa, dell’esercito degli scontenti. Soprattutto in Forza Italia, proprio nel gruppo più vicino a Schifani.

Le lamentele

«Ci ha lasciato a pane e acqua», la lamentela emergente dal blocco che ha portato al boom elettorale di Edy Tamajo. Che s’è dimesso per fare accomodare Caterina Chinnici a Bruxelles: un enorme credito politico nei confronti di Antonio Tajani incassato per intero dal governatore. Niente upgrade di deleghe per “Mr. 120mila preferenze” (che tutto sommato sta bene alle Attività produttive, a dispetto dell’opzione Salute gradita al suo pigmalione Totò Cardinale), niente assessorato per il gruppo degli ex sicilfuturisti. «Il presidente ci ha liquidato con una pacca sulla spalla, come se i voti di Tamajo fossero tutti suoi», si sfoga uno schifaniano in crisi d’identità. Il più nervoso, raccontano, è Gaspare Vitrano. «Non ci siamo nemmeno visti una sola volta dopo il voto, nessun riconoscimento del risultato», va ripetendo il deputato palermitano, mancato assessore, ai colleghi. Mentre Nicola D’Agostino, altro portatore di voti a oriente, aspirante a un posto in giunta se le cose fossero andate in modo diverso, è già in vacanza in Africa a curare il mal di Palermo.

Il “professorino”

La scelta di Alessandro Dagnino, già socio dello studio Pinelli-Schifani, è di alto profilo, «ma il suo nome lo abbiamo scoperto da un lancio di agenzia» si lamentano alcuni forzisti dell’Ars, i quali l’hanno presa come la certificazione che nel gruppo non ci fosse «nessuno all’altezza». E il neo-assessore tecnico, già nelle prime sedute di giunta, «ha cominciato a fare il professorino», racconta un collega, facendo le pulci ad alcuni atti. «Se sono arrivati così, significa che si possono votare», l’avrebbe gelato Schifani. Che l’ha scelto anche per non doversi privare di Totò Sammartano, insostituibile capo di gabinetto, potente quasi quanto l’ex sottosegretaria alfaniana Simona Vicari, ufficialmente «esperta del presidente della Regione», ma già ribattezzata «la nuova zarina di Palazzo d’Orléans» con citazione, nemmeno troppo velata, dell’era di Patrizia Monterosso. Sono Sammartano e Vicari, assieme al fedele segretario e coordinatore regionale del partito,Marcello Caruso, i dioscuri del “governo del presidente”. Partita con la regola d’ingaggio dei deputati-assessori, la giunta adesso ha tutti tecnici presidenziali nei posti chiave: Dagnino all’Economia, con la conferma di Giovanna Volo (sotto la tutela dell’influente dirigente Salvatore Iacolino) alla Salute e la nomina di Barbagallo all’Agricoltura, prof di matrice sammartiniana già in idilliaca sintonia con Schifani. «In aula con loro sarà un disastro», preconizza un azzurro disilluso.

La manovrina estiva e la riduzione del budget

Non è soltanto un problema di poltrone. Certo, c’è stato un certo imbarazzo quando da Palazzo d’Orléans è arrivato l’input di ridurre di 80mila euro il budget di ogni forzista nella manovrina estiva. «Anche il presidente è un deputato e dunque si divide per dodici e non per undici», la proposta non trattabile di obolo per le istanze presidenziali. Da qui è nato il contributo di 300mila euro al Trapani Calcio (in cui l’avvocato Roberto Schifani, figlio del governatore, risulta “general counsel”), che il capogruppo Stefano Pellegrino s’è dovuto intestare «come un killer – rivela un collega – che si autoaccusa di un omicidio in cui tutti sanno che non c’entra nulla», e l’“aiutino” di 150mila euro alla Terzo Millennio dello spin doctor Andrea Peria Giaconia. Ma non è un pozzo senza fondo. E così alla fine ci si è accorti che non c’erano più soldi per finanziare la contro-campagna mediatica pensata dal presidente per rispondere alle «tante fake news, dalla siccità al turismo» che danneggiano l’immagine dell’Isola. Sarebbe bastata una minima parte della faraonica comunicazione di ”SeeSicily”, eppure per quest’estate, peraltro già ampiamente inoltrata, è meglio soprassedere. E così i creativi di una quotata agenzia palermitana, informalmente investiti, si sono sentiti dire che «le bozze della campagna non piacciono al presidente». Non ci sono i fondi, si vedrà.

La questione di principio