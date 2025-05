Regione, la “manovrina” da 50 milioni approvata dalla Commissione Bilancio Ars. I dettagli

I provvedimento

La variazione di bilancio finanzia soprattutto la sanità convenzionata, prevede 5 milioni per il contrasto alla povertà, altrettanti per l'emergenza siccità e contributi ai piccoli aeroporti e alle imprese

Con una seduta lampo, la commissione Bilancio dell’Ars ha approvato la cosiddetta “manovrina” da 50 milioni di euro, rispettando il timing dei lavori concordati in capigruppo. Il documento era approdato nelle commissioni dell’Assemblea regionale siciliana lo scorso 7 maggio, ma del provvedimento si parla già da oltre un mese: lo scorso 22 marzo il presidente della Regione siciliana Renato Schifani aveva annunciato “a sorpresa” la manovra a margine del convegno organizzato dai gruppi parlamentari di Forza Italia e dalla delegazione italiana al Parlamento europeo sui temi della riforma della Giustizia, per poi illustrarla pochi giorni dopo.

Cosa c’è dentro

L’impianto della manovra da allora, non è stato stravolto: dentro (15 i milioni di euro) i fondi per la sanità privata convenzionata, e spazio anche al rifinanziamento, con 5 milioni, della cosiddetta “legge sulla povertà” fortemente voluta da Sant’Egidio. Cinque anche i milioni destinati alla crisi idrica. Quattro milioni sono invece destinati al “fondo rotativo per la progettualità” destinato alla “razionalizzazione e accelerazione della spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo allarealizzazione degli interventi che siano ammessi a finanziamento a valere sulle risorsedella Politica unitaria di coesione”, e che prevede anche l’istituzione di un nuovo capitolo su “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”. Restano inoltre, con 2 milioni di euro per il 2025 5 6,5 per il prossimo biennio, le riduzioni alle addizionali comunali per consentire la “continuità territoriale” a vantaggio dei piccoli aeroporti, con la norma che esclude gli scali (Catania e Palermo) con oltre 5 milioni di passeggeri. All’interno inoltre misure “Misure per accrescere la competitività delle PMI sui mercati nazionale ed estero”, l’erogazione di un contributo basato su Isee per “Norme per “agevolare l’accesso alla tutela giustiziale amministrativa”.

La soddisfazione di Schifani

Schifani al termine dei lavori di stamattina sulle “Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027” non ha mancato di manifestare «grande soddisfazione per l’approvazione in commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana della manovrina finanziaria presentata dal mio governo. Desidero rivolgere un sincero apprezzamento a tutta la Commissione per il lavoro svolto, e in particolare al presidente Daidone per la conduzione equilibrata e puntuale dei lavori». «Un sentito ringraziamento – prosegue – va anche alla maggioranza, che ha dimostrato senso di responsabilità e coesione, condividendo l’intero testo del governo. Questo clima di confronto sereno e costruttivo rappresenta un elemento prezioso, che potrà permetterci, già nelle prossime fasi, di ampliare il disegno di legge originario con ulteriori misure volte a favorire la crescita economica del nostro territorio, l’incremento dei livelli occupazionali e una visione strategica di lungo periodo. Nei prossimi giorni – conclude – mi riservo di incontrare tutti i partiti della maggioranza, con l’obiettivo di condividere un percorso comune in vista dei lavori d’Aula».