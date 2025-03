Regione, l’assessore ai rifiuti Di Mauro annuncia le dimissioni. «Nessuno vuole venire a lavorare qui»

L'annuncio

«Ho fatto tutto quel che potevo, mi sono impegnato al 100%» ha detto intervistato da BlogSicilia

«Ho fatto tutto quel che potevo, mi sono impegnato al 100% come continuerò a fare fino alla fine e come ho sempre fatto in tutta la mia attività ma è giusto che qualcun altro occupi, adesso, un assessorato impegnativo che non lascia respiro anche nei week end. Questo avviene perché purtroppo il problema dell’acqua, del servizio pubblico o della diga non finisce mai. C’è un tempo per tutto». Cosi l’assessore regionale all’Energia e ai Rifiuti, Roberto Di Mauro a BlogSicilia, che alla domanda se questo significa che si dimetterà a breve risponde: «Assolutamente si».