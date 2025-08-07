Regione, passa all’Ars la norma sulle liste d’attesa

Assemblea siciliana

Inserita nella "manovra ter"

È passata all’Ars, con un emendamento di riscrittura del governo, la norma sulle liste d’attesa, della manovra ter. Il rischio di una bocciatura, che circolava ieri sera, è stato evitato stamani dai colloqui che il presidente della Regione Renato Schifani ha avuto anche con le opposizioni. La norma è stata appena votata senza alcun problema dall’Aula.

