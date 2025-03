Regione, Schifani annuncia una “manovrina”: fondi per i laboratori d’analisi e sul caro tariffe aeree

politica

Il presidente la illustrerà alla sua maggioranza lunedì

«Lunedì illustrerò ai leader della maggioranza i punti salienti di una piccola manovra, per condividerne il contenuto, su interventi straordinari, non di grandissima entità, che toccano alcune emergenze alle quali non possiamo sottrarci».

E’ questo l’annuncio del presidente della Regione Renato Schifani nel corso della convention sulla giustizia di FI a Palermo.

«E’ giusto e doveroso parlarne con loro, – aggiunge – fermo restando che poi faremo un assestamento, tra giugno e settembre, con importi maggiori».

Ma cosa c’è nella manovrina che Schifani illustrerà alla maggioranza? Da quel che emerge sarà di poche decine di milioni – sotto i 50 milioni – Il governo regionale è al lavoro per una manovrina il cui valore complessivo si aggirerà tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro. Secondo indiscrezioni ci saranno fondi per la sanità privata convenzionata (per aggiustare il nuovo tariffario) e qualcosa per il caro tariffe aeree che è una palla al piede per i siciliani che si spostano. Le risorse – da impegnare con una legge apposita da portare all’Ars – saranno reperite anche tra gli avanzi d’amministrazione. Un altro dei punto che Schifani intende approfondire con la sua maggioranza è quello delle “mancette” già duramente bacchettate dal ministero dell’Economia.