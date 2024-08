Regione, si dimette l’assessora Elena Pagana: ora il cambio con Giusi Savarino (anche lei in quota FdI)

IL RIMPASTO

La responsabile di Territorio e Ambiente: «Oggi la mia ultima riunione di Giunta, grata al partito»

«Ho partecipato oggi alla mia ultima giunta di governo, nel corso della quale sono state approvate le proposte che ho presentato. Al termine ho informato il presidente della Regione della mia decisione di presentare le dimissioni dalla carica e ho salutato i colleghi per questi ventidue mesi di lavoro insieme». Lo afferma Elena Pagana, assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, che lascia l’incarico. Un addio – quella della moglie dell’ex assessore regionale e neo eurodeputato Ruggero Razza – che dovrebbe preludere al rimpasto di giunta con la collega di partito (Fdi) Giusi Savarino che prenderà il suo posto come ordine di scuderia.