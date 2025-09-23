Regione, stop alle “mancette”, ma c’è un tesoretto di 35 milioni per i “macro-temi”

Sul piatto c’erano 25 milioni. Dovevano servire per rimpinguare i capitoli di bilancio di alcuni assessorati. Era lì, l’ombra delle nuove mance. L’operazione però è fallita. Anche per l’alt giunto da Renato Schifani e da alcune forze di maggioranza, presenti a un vertice-lampo in cui non è stato affrontato il nodo del rientro in giunta di Luca Sammartino (nella foto) che, ricevute le deleghe di assessore all’Agricoltura e di vicepresidente, giurerà all’Ars questo pomeriggio.

Il tesoretto, adesso, dovrebbe essere dirottato verso “macro-temi” ancora da individuare nel dettaglio. Ma da qualcosa di certo si ripartirà. Dai 35 milioni, cioè, che il governo ha già reso disponibili per i deputati del centrodestra. Ma in questo caso – salvo sorprese – non dovrebbero saltare fuori contributi ad associazioni e privati: solo interventi infrastrutturali, questo l’accordo, quindi destinati a strade, chiese e impianti. Certo, sempre di fondi per il collegio di appartenenza si tratta. Ma non sempre: «Non si può parlare di una suddivisione per ogni deputato, visto che ci sono emendamenti che riguardano territori che non hanno nemmeno un parlamentare di riferimento», fanno sapere dalla maggioranza. Comunque sia, da oggi la commissione Bilancio dovrebbe iniziare la ciclopica impresa di discutere, uno per uno, i circa mille emendamenti raccolti. Quasi la metà sono i “territoriali”, appunto. Ci sono anche quelli del M5S e del Pd. Che allontanano però l’ipotesi di inciuci. «Nessun accordo sotto banco, nessun budget.

Metteremo la faccia e la firma su ogni proposta e la commissione deciderà», assicura il capogruppo dem Michele Catanzaro. Stessa musica dal M5S: «Noi vogliamo solo che gli emendamenti vengano discussi e votati uno per uno. Non ci sono quote, né intese. Altrimenti che facciamo, di nuovo il maxiemendamento?», afferma il coordinatore Nuccio Di Paola.Di Paola, con gli altri membri dell’Ufficio di presidenza Ars, oggi dovrà esaminare la bozza di nuovo regolamento sulle auto blu, tornato d’attualità dopo l’inchiesta per peculato a carico del presidente Gaetano Galvagno: «Ho ricevuto la convocazione – dice Di Paola – ma non conosco i contenuti. Sia chiaro: l’attuale regolamento è chiarissimo, siamo d’accordo solo a un’ipotesi che restringa l’uso dell’auto blu».