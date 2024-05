Renato Schifani ultimo nel sondaggio Swg sul gradimento dei governatori

LA RILEVAZIONE

Il presidente della Regione siciliana perde una posizione e diventa fanalino di coda della classifica

Sono sondaggi e lasciano sempre il tempo che trovano. Ma il presidente della Regione siciliana dovrebbe comunque farsi un piccolo esame di coscienza se risulta ultimo tra i governatori più graditi d’Italia. E’ invece il governatore del Veneto Luca Zaia (Lega), con il 70 per cento dei consensi, il presidente di Regione più apprezzato. I dati emergono da una rilevazione Swg, effettuata su un campione di 11.589 maggiorenni residenti in Italia nel periodo 21 febbraio-26 aprile.

Zaia resta stabile al primo posto, guadagnando un punto percentuale rispetto allo scorso anno, Il governatore della Sicilia invece perde una posizione e da penultimo finisce fanalino di coda sebbene guadagno un punto percentuale nei consensi (da 26% a 27%)

Nel ranking dell’operato dei presidenti di Regione, dopo Zaia seguono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (Lega) con il 64% e Stefano Bonaccini presidente dell’Emilia Romagna (Pd-centrosinistra) con il 62%. Con il 56 per cento dei consensi il presidente della Campania Vincenzo De Luca (Pd-centrosinistra) ottiene il quarto posto guadagnando sette punti percentuali rispetto al 2023. La classifica vede al quinto posto il governatore della Calabria Occhiuto. Seguono: Cirio (Piemonte), Bardi (Basilicata), Giani (Toscana), Emiliano (Puglia), Fontana (Lombardia), Acquaroli (Marche), Toti (Liguria), Marsilio (Abruzzo), Tesei (Umbria).