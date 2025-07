Rendiconto Inps Sicilia, la lettura positiva dell’assessore Dagnino: «Pil e occupazione in crescita»

Il report

«Gli occupati sono aumentati di 57 mila unità, mentre i disoccupati sono diminuiti di 44 mila. Pil a 110 miliardi»

«In Sicilia, nel 2024, gli occupati sono aumentati di 57 mila unità, mentre i disoccupati sono diminuiti di 44 mila. Nello stesso anno il Pil dell’Isola si è assestato a 110 miliardi con una crescita significativa nel periodo post pandemico. Tutti gli indicatori confermano che la regione ha imboccato un percorso segnato dal forte dinamismo. Il governo Schifani continuerà a stimolare e accompagnare questo processo di crescita». Lo ha detto l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, intervenendo oggi, su delega del presidente Renato Schifani, alla presentazione del “Rendiconto sociale regionale dell’Inps per la Sicilia”.