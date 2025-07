Renzi, Abodi che non va a Wimbledon si rende ridicolo

agenzia

"Governo metta giù le mani da Atp Finals di Torino"

ROMA, 14 LUG – “Il Ministro dello Sport Abodi ha detto che non è andato a Wimbledon per stare con la famiglia. Un Ministro dello Sport che non va a un evento del genere, storico per il nostro Paese, si rende ridicolo. Ma visto che questo Governo sembra disinteressato rispetto ai risultati del tennis, spero che a maggior ragione dopo la vittoria di Sinner, Abodi e i suoi sgherri mettano giù le mani dall’organizzazione dell’Atp Finals di Torino. Se Abodi vuole stare in famiglia, ci stia tutto l’anno. E lasci fare le cose a chi le sa fare come il Presidente Binaghi e il suo team. Altrimenti siamo al paradosso che non vanno a Wimbledon e poi pretendono di esautorare chi capisce di tennis, conosce il tennis e ha fatto crescere il tennis. Abodi vuole restare a casa? Non vediamo l’ora di mandarcelo definitivamente insieme a tutto il governo”. Così su X il leader di Iv Matteo Renzi.

