Renzi accusa La Russa di fare scouting in Iv; la replica,falso

Staff presidente del Senato,ex premier mente sapendo di mentire

ROMA, 10 OTT – Matteo Renzi accusa il presidente del Senato di fare scouting a danno di Italia Viva,anche per acquisire i voti a favore del candidato del centrodestra alla Consulta. Dallo staff di Ignazio La Russa arriva l’altolà all’ex premier: “Mente sapendo di mentire – sottolinea il portavoce – e coinvolge – non so quanto volontariamente – la sua collega Dafne Musolino, con tutto il rispetto sta superando ogni limite”. La senatrice Musolino aveva confermato le parole di Matteo Renzi. “Certo che ci hanno avvicinato. Italia viva ha 2 voti in commissione Vigilanza Rai e ha 15 parlamentari. Prima di litigarci, sono andato su da La Russa e gli ho detto: ‘Scusami, ma tu non puoi.. perché ci sono tentativi di andare a prendere uno per uno i nostri”, aveva tra l’altro detto Renzi.

