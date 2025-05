Renzi, ai riformisti dico che le porte di Iv sono aperte

agenzia

ROMA, 06 MAG – “Ai riformisti dico: le porte di Italia Viva sono aperte. Noi vogliamo costruire una coalizione in cui il peso delle nostre idee conti. Senza di noi si perde, lo abbiamo visto. E non perché noi siamo chissà che. Ma perché una coalizione eccessivamente spostata a sinistra è la migliore alleata possibile di Giorgia Meloni”. Lo scrive il presidente di Iv, Matteo Renzi, nell’e-News. “Io non sono come quelli che pur di fare un altro giro tradiscono le proprie idee. Non tradisco il mio passato. Ma non voglio tradire il futuro dei miei figli e dunque non penso sia giusto che rimangano al governo i Lollobrigida, i Salvini, i Giuli. Prima li mandiamo a casa, prima facciamo un servizio al Paese”.

