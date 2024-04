Renzi, Calenda ingrato,suoi toni aggressivi non sono da liberale

agenzia

E per questo continua a prendere querele

ROMA, 04 APR – “Carlo Calenda è un ingrato. Dice sempre che con me ha già dato, invece mi sembra che abbia molto avuto…I suoi sono toni di aggressione pesante, non da liberale. non può continuate a insultare gli altri. E infatti ieri ha ricevuto l’ennesima querela e forse dovrebbe rinunciare alla sua immunità e rispondere delle cose aggressive che dice”. Lo afferma Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Sky Start su Sky Tg24.

