Renzi, farei un confronto con Conte ma lui scappa come coniglio

agenzia

Facemmo il governo con lui per evitare pieni poteri a Salvini

ROMA, 05 APR – “Io sono anni che vorrei fare un confronto con Conte, ma lui scappa come un coniglio. Decidemmo di fare il governo Conte II per evitare i pieni poteri a Salvini, ma poi ho visto Conte non essere credibile sulle mascherine cinesi, avere problemi con i soldati russi, non gestire bene l’economia con il reddito di cittadinanza. Io allora ho ritirato i ministri, ho tolo le terga dalle poltrone perché a differenza sua ho una dignità politica”. Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di Mattino Cinque.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA