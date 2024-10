Renzi, La Russa si scusi o vicenda nelle sedi opportune

agenzia

'Inaccettabile che l'arbitro faccia anche il giocatore'

ROMA, 12 OTT – “E’ legittimo che un parlamentare possa cambiare opinione, non abbiamo vincolo di mandato. Ma quello che è moralmente discutibile è che il presidente del Senato avvicini una parlamentare e le dica ‘perchè non vieni con noi?’. E’ inaccettabile che l’arbitro faccia il giocatore. O si scusano e dicono che non è vero ciò che hanno detto di noi o la vicenda andrà nelle sedi opportune”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Omnibus su La7 rispondendo ad una domanda sulla vicenda, sfociata con l’annuncio di querela nei confronti del portavoce del presidente del Senato, che lo aveva accusato di mentire sull’ipotizzata caccia al voto della senatrice di Iv Dafne Musolino per riuscire ad eleggere il giudice della Consulta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA