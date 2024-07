Renzi, noi con il centrosinistra anche in Liguria

agenzia

Non presenteremo candidato. Se Schlein vince lei farà la premier

ROMA, 26 LUG – Italia Viva “starà insieme per le regionali, anche in Liguria”, con il centrosinistra, ma “non presenterà” una sua candidatura che “verrà invece presentata dalla coalizione”. A dirlo a SkyTg24 è il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Noi lavoreremo sul programma”, aggiunge. Per quanto riguarda l’eventuale leadership, Renzi osserva: “In una coalizione il capo lo fa chi prende più voti. Se Elly Schlein è la leader del Pd e se l’è conquistato con le primarie, se vince le elezioni tocca a lei fare il presidente del Consiglio”. Renzi torna, poi, sulla famosa foto con Elly Schlein sul campo di calcio de L’Aquila per la partita del cuore tra politici e cantanti. “Capisco l’immagine evocativa dell’abbraccio con Elly Schlein – osserva – ma era una partita a scopo benefico e non vorrei caricarla di significato politico”. “Con Schlein il percorso è molto semplice – spiega – noi siamo due partiti diversi. Io non metto bocca sul Pd, ma mi limito a dire che c’è un fatto politico importante: Elly Schlein ha detto che per un’alternativa bisogna unire i voti e rimuovere i veti. E lo domanda a tutto il centrosinistra. Noi andiamo avanti ognuno con la propria macchina, ma se si vuole incidere non si può restare fuori dalle istituzioni”. Per quanto riguarda le prossime elezioni politiche, Renzi aggiunge: “Alle politiche la partita è secca. O ci teniamo altri 5 anni Meloni o costruiamo un’alternativa sui contenuti. Italia Viva sarà con il centro sinistra, poi naturalmente ci sarà da discutere”.

