Renzi,così tanta gente in spiaggia che Meloni è andata in Grecia

agenzia

Suo governo mi ha superato? Ma qualcuno ricorda sue riforme?

ROMA, 12 AGO – “Giorgia Meloni dalla sua vacanza all’estero attacca l’opposizione. Non si riposa mai, povera Premier. Dice che l’opposizione sbaglia: c’è tanta gente sulle spiagge italiane. Anzi: c’è troppa gente. Al punto che lei, poveretta, si è sacrificata ed è dovuta andare in Grecia dopo lo scorso anno in Albania”. Lo scrive, in risposta al post della premier, il leader di Iv, Matteo Renzi. “Nel frattempo – prosegue – la sorella fa notare che il governo Meloni ha superato il mio per longevità. Evviva, stiamo diventando un Paese stabile”, aggiunge ponendo una “domanda ‘NON’ polemica: voi ricordate qualche riforma di questo Governo? Perché del mio ricordiamo tante riforme, anche troppe forse. Gli 80€, il JobsAct, Industria 4.0, le Unioni Civili, il Dopo di noi, l’Irap costo del lavoro, l’IMU prima casa, la fatturazione elettronica e la dichiarazione precompilata, il bonus 18 enni e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Domando agli amici dei social, anche a quelli che votano Giorgia Meloni: visto che siamo stati al Governo per lo stesso numero di giorni qualcuno si ricorda delle riforme di Giorgia? O il suo è solo un tirare a campare? Scrivete qui senza polemiche, vi leggo con piacere”, conclude.

