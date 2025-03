Reset di FdI in Sicilia: via Pogliese e Cannella, dimissioni di Messina da vicecapogruppo alla Camera

terremoto tra i meloniani

L'ex assessore al Turismo lascia il ruolo di vertice a Montecitorio. Sbardella nominato commissario regionale. Gli «auguri di buon lavoro» di Donzelli

A Roma lo definiscono «un “reset” del partito in Sicilia». Ma di fatto è un terremoto: Luca Sbardella è stato nominato commissario regionale di Fratelli d’Italia e dunque decadono i due coordinatori Giampiero Cannella (Sicilia occidentale) e Salvo Pogliese (Sicilia orientale). A Sbardella arrivano gli «auguri di buon lavoro» da parte di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, di cui il nuovo commissario siciliano è vice. A Cannella e Pogliese «un ringraziamento particolare per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi». L’uomo scelto da Via della Scrofa arriverà in Sicilia nei prossimi giorni per insediarsi.