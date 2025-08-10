Ricci, Acquaroli smetta di scappare e si confronti

agenzia

Candidato governatore, Marche 3/a regione per rinuncia alla cure

ANCONA, 10 AGO – “Acquaroli la smetta di scappare e si confronti con me, scelga lui dove, come e quando, ma smetta di fuggire. Non è possibile che, a un mese e mezzo dalle elezioni, non ci sia stato ancora un confronto pubblico tra i candidati”, così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche. “Le cose nelle Marche non vanno, a partire dalla sanità – afferma Ricci – oggi è uscita sulla stampa nazionale un’indagine sulle persone che rinunciano a curarsi, nelle Marche sono il 9,7%, cioè 1 su 10. Siamo la terza peggior regione italiana. Questo dato è emblematico, perché testimonia come chi non ha i soldi per andare dal privato, non trovando risposta nel pubblico, rinuncia a curarsi. Una tendenza che va assolutamente invertita, perché parliamo di un diritto fondamentale. Non è accettabile questa privatizzazione strisciante della sanità. A tutto ciò si aggiunge il fatto che, in questi cinque anni, le liste di attesa sono aumentate, così come è aumentata la mobilità passiva e mancano sempre più medici e infermieri”.

