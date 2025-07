Ricci, avviso di garanzia per affidi del Comune di Pesaro

agenzia

L'annuncio del candidato presidente Marche in video, "estraneo"

ANCONA, 22 LUG – L’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità in affidi del Comune di Pesaro nella passata legislatura quando era primo cittadino. Lo annuncia lo stesso Ricci che, in un video pubblicato sui social, si dice “sorpreso”, “amareggiato” ma “sereno” ed “estraneo ai fatti”. “Non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici di lavori, mi sono sempre fidato ciecamente dei miei dirigenti e collaboratori”, spiega. I pm gli contestano, riferisce, l’aver ricevuto non utilità patrimoniali ma di “consenso politico”.

