Ricciardi (5s), mobilitiamoci, voterò sì anche alla cittadinanza

Il partito a favore di quelli sul jobs act, dà libertà all'altro

ROMA, 10 MAG – “L’8 e il 9 giugno voteremo per 4 referendum che riguardano il mondo del lavoro. Dobbiamo superare il Jobs Act. Abbiamo un mondo del lavoro fatto di contratti precari, di licenziamenti illegittimi che non prevedono il reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato”. Lo scrive sui social Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera. “Abbiamo un problema di sicurezza sul lavoro che purtroppo vediamo quotidianamente, con delle morti drammatiche. E questi 4 quesiti, questi 4 SÌ che dobbiamo dare, servono proprio a superare tutto questo e a cercare di ridare dignità al lavoro e al mondo del lavoro. Ci sarà poi un altro quesito sul tema della cittadinanza, a cui io personalmente voterò SÌ”. L’indicazione del M5s è per 4 Sì sul jobs act e per libertà di scelta su quello per la cittadinanza. “L’8 e il 9 giugno dobbiamo mobilitarci davvero tutte e tutti per far capire a questo governo, a queste Destre, che il mondo del lavoro innanzitutto ha bisogno di stabilità, di sicurezza e di certezze”.

