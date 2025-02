Ricciardi (M5s), per allearsi con noi si faccia pulizia

agenzia

Il capogruppo interviene sul caso del tesoriere Pd in Campania

ROMA, 04 FEB – “Per qualsiasi percorso di alleanza, nazionale o territoriale, ci vuole la massima intransigenza. Ci auguriamo che chi vuole sottoscrivere un accordo con i 5 stelle faccia una pulizia totale in casa propria”. Così Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, sul caso del tesoriere in Campania del Pd, Nicola Salvati, e sulle possibili alleanze tra i loro partiti per le prossime regionali a Ping Pong su Rai Radio1.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA