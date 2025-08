Richiesta autorizzazione per Piantedosi, Nordio, Mantovano

agenzia

Le carte del Tribunale dei ministri alla Giunta della Camera

ROMA, 05 AGO – Sono arrivate alla Camera, che le ha trasmesse alla Giunta per le autorizzazioni, le carte del tribunale dei ministri riguardanti il caso Almasri. “Negli atti inviati – fa sapere il presidente della Giunta Devis Dori – si chiede l’autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i Ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio”. Domani un ufficio di presidenza dell’organismo della Camera articolerà i propri lavori in merito.

