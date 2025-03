Riffeser (Fieg), regole per big tech su pubblicità e copyright

agenzia

"Garantire la libertà di stampa e la concorrenza"

ROMA, 28 FEB – “Sono anni che gli editori di giornali e i produttori di contenuti chiedono – fino a poco tempo fa in pochi e senza risultati soddisfacenti – regole nel mercato pubblicitario e nella tutela effettiva del diritto d’autore per consentire a tutti di competere. La recente presa di posizione del primo broadcaster privato europeo sui giganti della rete il cui strapotere è intollerabile lasciano ben sperare in un coro che finalmente spinga il legislatore nazionale ed europeo a regole per garantire una concorrenza equa e per evitare il saccheggio digitale dei contenuti editoriali”. Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, interviene così sulla questione della regolamentazione del mercato pubblicitario e sullo strapotere delle big tech. “Il tema di una regolamentazione effettiva delle big tech – sottolinea Riffeser – è ancora più urgente nel settore editoriale, dove il value gap tra il valore che la produzione dei contenti genera per i titolari dei diritti e quello che viene ‘intercettato’ dalle piattaforme digitali che ne intermediano la distribuzione è ancora più significativo. Le norme tese a colmare tale squilibrio devono essere pienamente operative e consentire agli editori di esercitare effettivamente i diritti loro spettanti mentre nuovi tempestivi interventi sono quanto mai auspicabili per definire la nuova partita dell’uso dei contenuti editoriali nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale”.

