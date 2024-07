Rifiuti, nuovo “pasticcio” su Lentini: Schifani prova a mettere una pezza, opposizioni contro Di Mauro e Pagana

L'emergenza

Convocato un vertice d'emergenza a Palazzo d'Orleans

La Regione tenta di correre ai ripari sulla vicenda relativa alla discarica di Lentini. Il presidente Schifani ha convocato un incontro al quale stanno partecipando gli assessori regionali all’Energia, Roberto Di Mauro, e al Territorio, Elena Pagana, ma anche il capo di gabinetto di Palazzo d’Orleans Salvatore Sammartano, i dirigenti generali dei dipartimenti regionale della Protezione civile Salvo Cocina, dell’Ambiente Patrizia Valenti, di Acqua e rifiuti Arturo Vallone, di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino, oltre a Domenico Baratta della Commissione tecnica specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali regionali e al direttore tecnico della Sicula Trasporti, Marco Morabito.

Il vertice

Il vertice si è reso necessario per trovare una soluzione dopo la comunicazione della chiusura dell’impianto, a partire da martedì , da parte degli amministratori giudiziari della società di gestione, Sicula Trasporti.

«Tutti gli uffici della Regione – ha detto il governatore Schifani – sono stati mobilitati per l’individuazione di immediate soluzioni alle problematiche sollevate dagli amministratori di Sicula Trasporti, ai quali va il nostro ringraziamento per la interlocuzione responsabile e di profondo senso istituzionale. Ancor di più la vicenda di Lentini conferma la strategicità della realizzazione dei due termovalorizzatori già finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione, la cui operatività spazzerà decenni di errate politiche sui rifiuti, figlie di assenza di coraggio in scelte strategiche che andavano assunte in precedenza».

M5S all’attacco

Ma l’ennesimo pasticcio sulla vicenda discarica che paralizza la raccolta dei rifiuti in 200 comuni della Sicilia orientale le opposizione vanno all’attacco. Il M5S punta il dito sul Governo: «Non c’è pace per i cittadini siciliani che pagano le conseguenze di un sistema, quello dello smaltimento dei rifiuti, che è letteralmente ostaggio dei privati e di un governo incapace di individuare soluzioni strutturali. Siamo in ritardo sugli impianti, ma soprattutto sull’economia circolare, ovvero sulla transizione verso modelli più sostenibili, così come l’Europa ci chiede» hanno detto le deputate M5S Jose Marano, Cristina Ciminnisi e Adriano Varrica, componenti della commissione Ambiente dell’Ars.

«L’inerzia dei due governi di centrodestra che si sono succeduti ci condanna a patire condizioni da terzo mondo. Adesso Schifani a chi addosserà la colpa? Come ribadito in Aula la mancanza di un piano strategico di gestione dei rifiuti ci costringe perennemente ad uno stato emergenziale e non è più accettabile», concludono.

Sud chiama Nord vuole le dimissioni di Di Mauro e Pagana

Sud chiama Nord ha chiesto le dimissioni di Di Mauro e Pagana: «L’impianto di gestione rifiuti ha chiuso nuovamente, lasciando più della metà dei comuni della Sicilia in una situazione critica. Questa ennesima chiusura conferma l’incapacità e la gestione fallimentare del settore. Chiediamo le dimissioni immediate degli assessori regionali ai Rifiuti, Di Mauro, e all’Ambiente, Pagana» ha detto il deputato Giuseppe Lombardo.

«La loro gestione da principianti allo sbaraglio – afferma l’esponente di ScN – è la causa di questa crisi. Non si possono lasciare i comuni siciliani alla mercé di un gestore di un impianto che, a causa della complicità di un sistema malato, continua a influenzare negativamente il sistema dei rifiuti in Sicilia. Il Presidente Schifani deve trarre le conseguenze di questa situazione e dimettersi insieme ai suoi assessori».

Il Pd: fallimento del Governo

Non fa sconti manco il Pd: ׂ«L’ordinanza di Schifani è durata da Natale a Santo Stefano. Una settimana e siamo punto e a capo!Oggi gli amministratori straordinari della Sicula trasporti comunicano che a Lentini gli spazi di stoccaggio disponibili sono esauriti. Da domani si chiude nuovamente» ha detto la segretaria provinciale del PD di Catania, Maria Grazia Leone. «Se non ci fossero i contorni chiari di una vicenda drammatica saremmo alla farsa. Con temperature del genere, non dare gli strumenti necessari ai sindaci per ripulire le loro strade è assurdo. Non avere notizie di come si vuole uscire fuori dall’ennesima crisi annunciata è una vergogna insopportabile», continua Leone.