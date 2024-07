Rifiuti, tornano i 50 milioni della Regione per gli extracosti dei Comuni

il contributo

Dopo lo stop di alcuni mesi fa, torna il contributo. Schifani e Di Mauro: «Impegno mantenuto con i sindaci»

La Regione siciliana ha stanziato 50 milioni di euro come contributo ai Comuni per compensare gli aumenti dei costi sostenuti per il trasferimento dei rifiuti all’estero. È il contenuto del decreto del dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, che ha approvato anche l’elenco delle istanze ritenute ammissibili. Il provvedimento dovrebbe risolvere le precedenti problematiche legate al contributo, già concesso dalla Regione lo scorso anno e rendicontato a bilancio dagli enti locali. Salvo poi essere ritirato per incompatibilità con i fondi Fsc, causando problematiche ai Comuni, come aveva denunciato Anci.

Il decreto prevede che la determinazione definitiva dell’importo e dell’erogazione del contributo sarà subordinata all’esito favorevole della verifica, per ciascun Comune, del rispetto della normativa in materia di conferimento dei rifiuti negli impianti dentro e fuori regione, del caricamento dei dati sulla piattaforma Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale), delle dichiarazioni di veridicità e dell’effettivo periodo temporale di conferimento dei rifiuti fuori regione, secondo i criteri stabiliti con legge.

Schifani: «Impegno mantenuto, risolto anche con impianto Tmb»