Riforma Autonomia, braccio di ferro nel Consiglio altoatesino

agenzia

Le minoranze abbandonano la seduta straordinaria

BOLZANO, 22 APR – Braccio di ferro, nel Consiglio provinciale di Bolzano, tra maggioranza e opposizione, sulla proposta di modifica dello Statuto d’autonomia elaborata negli ultimi mesi tra Roma, Trento e Bolzano. Iniziata con un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco, la seduta straordinaria dell’assemblea legislativa altoatesina, chiesta dalla minoranza per discutere i contenuti del disegno di legge costituzionale di riforma statutaria, è stata abbandonata dalla stessa minoranza, concludendosi senza dibattito. I gruppi di opposizione chiedevano, infatti, di votare sulla proposta, ma il presidente dell’assemblea, Arnold Schuler, ha chiarito che la procedura di modifica dell’autonomia è prevista nello Statuto stesso e che, sulla base di un parere chiesto all’Ufficio legale, era previsto un dibattito complessivo sulla proposta, non sui singoli articoli. Le minoranze hanno quindi annunciato l’abbandono della seduta che, mancando richieste di intervento, è stata chiusa. La proposta di riforma statutaria sarà quindi sottoposta, domani, alla commissione speciale cui parteciperanno tutti i capigruppo, con la possibilità di intervenire sulla proposta, che così come uscita dalla Commissione sarà trattata il 6 maggio dal plenum.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA