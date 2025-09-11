Riforma della legge elettorale siciliana, il M5s apre al dialogo: «Ora si passi ai fatti»

politica

Il vicepresidente Ars Di Paola rilancia dopo la richiesta di Forza Italia sul deputato supplente: «Oltre alla figura, serve una revisione completa con accorpamento collegi, stop al listino e doppia preferenza di genere». Incipit di confronto in Assemblea regionale

Non si è svolta una vera e propria discussione tra i capigruppo all’Assemblea regionale siciliana, ma la semplice formalizzazione del tema durante la riunione di ieri ha aperto la strada al dibattito sulla riforma della legge elettorale regionale. L’argomento è stato sollevato dal vicepresidente dell’Ars e leader siciliano del M5s, Nuccio Di Paola, che ha colto l’occasione offerta dalla discussione sulla norma per l’introduzione della figura del deputato supplente all’Ars, proposta da Forza Italia a livello nazionale, in quanto necessaria una modifica dello Statuto speciale.

A sostegno dell’iniziativa dei parlamentari azzurri a Roma, il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, ha formalmente chiesto all’Assemblea regionale di esprimersi sulla questione. Accolta questa richiesta, Di Paola ha ampliato la proposta sottolineando la necessità di una riforma complessiva della legge elettorale regionale.