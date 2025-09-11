politica
Riforma della legge elettorale siciliana, il M5s apre al dialogo: «Ora si passi ai fatti»
Il vicepresidente Ars Di Paola rilancia dopo la richiesta di Forza Italia sul deputato supplente: «Oltre alla figura, serve una revisione completa con accorpamento collegi, stop al listino e doppia preferenza di genere». Incipit di confronto in Assemblea regionale
Non si è svolta una vera e propria discussione tra i capigruppo all’Assemblea regionale siciliana, ma la semplice formalizzazione del tema durante la riunione di ieri ha aperto la strada al dibattito sulla riforma della legge elettorale regionale. L’argomento è stato sollevato dal vicepresidente dell’Ars e leader siciliano del M5s, Nuccio Di Paola, che ha colto l’occasione offerta dalla discussione sulla norma per l’introduzione della figura del deputato supplente all’Ars, proposta da Forza Italia a livello nazionale, in quanto necessaria una modifica dello Statuto speciale.
A sostegno dell’iniziativa dei parlamentari azzurri a Roma, il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, ha formalmente chiesto all’Assemblea regionale di esprimersi sulla questione. Accolta questa richiesta, Di Paola ha ampliato la proposta sottolineando la necessità di una riforma complessiva della legge elettorale regionale.
Oltre alla figura del deputato supplente, il leader del M5s ha indicato tre punti fondamentali su cui intervenire: la fusione dei collegi minori, l'eliminazione del listino collegato al candidato presidente della Regione e l'introduzione della doppia preferenza di genere. «Se è possibile modificare lo Statuto per introdurre il deputato supplente, allora procediamo con una riforma più ampia della legge elettorale per apportare miglioramenti», ha dichiarato Di Paola all'ANSA. La proposta, accolta con una certa sorpresa, non ha incontrato opposizione da parte del capogruppo di Forza Italia, il quale avrebbe manifestato apertura al confronto.