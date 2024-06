Riforme: Bonelli, è mercimonio tra Autonomia e premierato

agenzia

Martedì in piazza con Pd-M5s- Più Europa e società civile

ROMA, 16 GIU – “Lo ribadisco, le riforme di Giorgia Meloni sono un vero e proprio mercimonio: autonomia differenziata in cambio di premierato, vende il sud a Salvini e marginalizza il ruolo di garanzia del presidente della Repubblica. E per Meloni cantare l’inno d’Italia ed esporre la bandiera della Repubblica sarebbe una provocazione: una vera vergogna per la nostra democrazia. Anche per questo noi martedí saremo in piazza SS. Apostoli insieme a Pd, M5s, + Europa e società civile, auspicando la presenza delle altre opposizioni, per difendere Costituzione e democrazia.” Così in una nota il deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA