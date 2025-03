Risoluzione M5s, non spese di riarmo ma per sanità e green

agenzia

Governo esprima ferma contrarietà al piano di riarmo

ROMA, 16 MAR – Il governo esprima “ferma contrarietà al piano di riarmo europeo Rearm Europe”, che va sostituito “integralmente” con “un piano di rilancio e sostegno agli investimenti che promuovano la competitività e le priorità politiche dell’Unione europea quali: spesa sanitaria, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all’occupazione, istruzione, investimenti green e beni pubblici europei, per rendere l’economia dell’Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile”. Sono gli impegni chiesti al governo nella risoluzione che il M5s presenterà martedì al Senato e mercoledì alla Camera in occasione delle comunicazioni della premier in vista del consiglio europeo. Il M5s chiede poi al governo di fare in modo che venga esclusa “la possibilità per gli altri Paesi membri dell’Ue di ricorrere all’utilizzo dei fondi di coesione Ue per finanziare l’aumento della spesa militare”.

