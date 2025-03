Ritardi referti istologici, a Trapani circa 1000 pazienti in attesa da mesi: la Regione mai informata

Sanità

Vertice dai toni caldi a Palazzo d'Orleans tra Schifani, Faraoni e alti dirigenti dell'Asp trapanese

L’assessorato della Salute affiancherà l’Asp di Trapani nella risoluzione delle criticità riscontrate nella consegna dei referti istologici, attraverso tutta la rete del sistema sanitario regionale, per consentire l’azzeramento dell’arretrato e il recupero della capacità di elaborazione secondo standard ottimali. È l’esito dell’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore Daniela Faraoni, i due dirigenti generali Salvatore Iacolino e Giacomo Scalzo, il capo di gabinetto della Presidenza, Salvatore Sammartano, con il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, accompagnato dal direttore sanitario Danilo Greco.

Dal vertice, secondo quanto apprende l’Ansa, è emerso un risvolto allarmante: l’Asp di Trapani non aveva mai informato l’assessorato regionale alla Salute dei ritardi accumulati nella consegna dei referti istologici con centinaia di pazienti in attesa da mesi, con un arretrato quantificabile adesso in circa 1.000 casi. La riunione in alcuni frangenti è stata molto tesa.

La totale assenza di comunicazione da parte dell’Asp di Trapani all’assessorato di riferimento, avrebbe irritato non poco il presidente Renato Schifani e l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni.