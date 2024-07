Roberta Metsola e Irene Montero candidate alla presidenza Pe

agenzia

Domani mattina il voto in plenaria a Strasburgo

STRASBURGO, 15 LUG – La presidente uscente, Roberta Metsola, e l’eurodeputata spagnola di The Left, Irene Montero, sono le uniche due candidate al primo turno per la presidenza del Parlamento europeo. La votazione si terrà domani mattina a Strasburgo. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti espressi, cioè il 50% più uno. Astensioni e schede nulle o bianche non contano. Quattro al massimo i turni di votazione: se dopo il terzo non viene raggiunta la maggioranza assoluta, al quarto turno di votazione sono ammessi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti al terzo, per poi eleggere, tra i due, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

