Rocca, ipotesi sottosegretari nella Regione Lazio

agenzia

Si lavora a riforma statuto anche per uscire da stallo rimpasto

ROMA, 18 DIC – “La riforma dello statuto della Regione Lazio è un elemento essenziale: quindi non abbiamo escluso anche l’idea di mettere mano eventualmente al discorso dei sottosegretari. Però ci tengo a precisare che l’incontro con Fazzone è stato bilaterale, quindi non decidiamo per la coalizione”. Lo afferma il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della presentazione dei bus Cotral, interpellato su un eventuale rimpasto di giunta e la possibilità di inserire anche nuovi ruoli come i sottosegretari, ora non previsti. “Da parte mia c’è un impegno serio a lavorare in questa direzione – sottolinea -. I sottosegretari sono declinati in maniera diversa a seconda delle Regioni. Ma c’è un lavoro da fare con la coalizione da questo momento in poi: deve marciare coesa e compatta”.

